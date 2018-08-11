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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesi Çağrışan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan 5 helikopter karadan ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor - Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor - Vali İzzettin Küçük: - "Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile helikopter, iş makineleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Çevre illerden gelen destek ile birlikte yangına havadan 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.

Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü.

Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.

- "Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, 5 helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını

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