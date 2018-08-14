GÜNCELLEME 2- Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda Turgay Y'nin kullandığı 16 S 0825 plakalı, içerisinde yurt öğrencilerinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, öğrencilerden Talha Erbil (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, 38 kişi yaralandı.
Yaralılardan 16'sının tedavisi olay yerinde yapılırken, 22 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu, 19 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otobüs, iki vinç tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler
Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı
Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Yüzde 40 zam kapıda!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum