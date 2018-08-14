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GÜNCELLEME 2- Bursa'da otobüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı ÖLEN KİŞİ VE SÜRÜCÜNÜN İSİMİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda Turgay Y'nin kullandığı 16 S 0825 plakalı, içerisinde yurt öğrencilerinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden Talha Erbil (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, 38 kişi yaralandı.

Yaralılardan 16'sının tedavisi olay yerinde yapılırken, 22 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu, 19 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otobüs, iki vinç tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa otobüs kazası

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