GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geyikli Dalyan Çamlığı mevkisindeki zirai alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 5 helikopter, 24 arazöz ve 4 dozer, 35 yangın söndürme ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi.

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Orman teşkilatının tüm önlemleri aldığını vurgulayan Tuna, "Şu anda yangın kısmen kontrol altındı diyebiliriz. Ancak rüzgarın şiddeti nedeniyle müdahalelerimiz sürüyor. Tamamıyla söndürülene kadar aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz da saat 17.00 sıralarında çıkan yangının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çamlığın tamamı yanmış durumda. Ekiplerin yoğun bir çalışması var alanda. Havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Çevre ilçe ve beldelerden de takviye ekiplerimiz geldi. Yaşam alanından dışarıda bir yangın bu. Rüzgarın etkisiyle yangın yön değiştirdi. Yangının sahilden uzaklaşması nedeniyle evler yangından kurtarıldı diyebiliriz."

Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

