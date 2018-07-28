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GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Yol kenarında nöbet tutan 2 polis memuruna hafif ticari araç çarptı - Polislerden biri şehit oldu, diğeri hastaneye kaldırıldı - Gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Çankırı'da, hafif ticari aracın çarptığı 2 polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kenti ziyaret edecek olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kullanacağı güzergahta yol güvenliği için görevlendirilen ve Çankırı-Kastamonu Karayolu Kenbağ mevkisinde bekleyen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerinden Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27), kontrolden çıkan Satılmış A. (53) idaresindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Polis memurlarından Şahin olay yerinde şehit olurken, yaralanan Yıldırım ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü Satılmış A. ise gözaltına alındı.

Sürücünün, Kurşunlu ilçesinden Çankırı Devlet Hastanesine gitmek için yola çıktığı ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Harun Şahin'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin'in naaşı ardından da Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hastaneye gelen çok sayıda polis memuru da şehit olan arkadaşları için gözyaşı döktü, yaralı arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı polis memuru Mehmet Akif Yıldırım, ilk müdahalenin ardından şehir stadına inen ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaralı polis memurunu, şehir stadına götürüldüğü sırada ambulansta ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralının bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli bölgelerinde ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Satılmış A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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