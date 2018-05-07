GÜNCELLEME 2 - Çelik fabrikasında yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Tatmetal Çelik fabrikasının galvanizleme tesislerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangına, ilk müdahaleyi işçiler yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangında, işçiler Özkan Bozkurt, Ahmet Aydın, İbrahim Erdoğmuş, Okan Açıkgöz, Muharrem Er, Muammer Sevim, Emre Arslan, Berkan Arkan, Mehmet Aydın ve Celil Gürdamur dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dumandan etkilenen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, fabrikada hasar gören bölgelerde yenileme çalışması başlatıldı.
- Şirketten açıklama
Tatmetal Çelik Sanayi'den yapılan yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangının kısa sürede kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dumandan etkilenen arkadaşlarımız, sağlık personelinin müdahalesi sonrasında tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Tatmetal olarak sorumlu ve hassas davranan tüm personelimize, itfaiye ekiplerine, sağlık personeline ve basın mensuplarına teşekkür ederiz."
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