GÜNCELLEME 2 - Çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların sınır hattında bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu 2 kardeş ile anneleri yaralandı.

İlçenin Suriye sınırı hattında bulunan Büyüktokaç Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan Ali (12) ile Elif (15) Badem kardeşler, buldukları top büyüklüğündeki cismi eve götürdü.

Evde oynadıkları cismin bir anda patlaması sonucu Ali ve Elif ile anneleri Emine Badem (33) yaralandı.

Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği mahallede ve çevresinde inceleme çalışması başlattı.

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibi, yaralıların kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne geldi.

Ekip tarafından tedbir amacıyla KBRN taraması yapılan yaralılarda olumsuzluğa rastlanmadı.

Yaralı çocukların yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.