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GÜNCELLEME 2 - Çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde iki kardeşin sokakta bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu çocuklar ve anneleri yaralandı - Şanlıurfa Valiliği: - "Olay yeri inceleme ekiplerinin de desteğiyle bölgede gerekli incelemelere ve tahkikata başlanmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların sınır hattında bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu 2 kardeş ile anneleri yaralandı.

İlçenin Suriye sınırı hattında bulunan Büyüktokaç Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan Ali (12) ile Elif (15) Badem kardeşler, buldukları top büyüklüğündeki cismi eve götürdü.

Evde oynadıkları cismin bir anda patlaması sonucu Ali ve Elif ile anneleri Emine Badem (33) yaralandı.

Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği mahallede ve çevresinde inceleme çalışması başlattı.

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibi, yaralıların kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne geldi.

Ekip tarafından tedbir amacıyla KBRN taraması yapılan yaralılarda olumsuzluğa rastlanmadı.

Yaralı çocukların yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

- "Çocuklardan biri ameliyata alındı"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iki kardeşin evlerinin yakınında bulunan dere yatağından buldukları cisimle evde oynamaya başladıkları esnada cismin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 2 kardeşin ve yanlarında bulunan annelerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan ilk tedavileri sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı çocuklardan E.B ameliyata alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiştir. Olay yeri inceleme ekiplerinin de desteğiyle bölgede gerekli incelemelere ve tahkikata başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Akçakale cisim patlama Şanlıurfa

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