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GÜNCELLEME 2 - Denizli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:25 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarladan çıkarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu: - "Yangında niteliksiz orman olarak adlandırdığımız ve buğday tarlasının da olduğu yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü" YANGINDA ZARAR GÖREN ALANLA İLGİLİ AÇIKLAMA EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarladan çıkarak, ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı ile Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri sevk edildi.

Akhan ve Kale mahalleleri yakınındaki buğday ekili tarladan çıkarak, ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle 3 helikopter ve amfibi uçak da müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, olay yerine gelerek Orman İşletme Müdürü Mehmet Kaya'dan yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra buğday ekili tarladan çıkan yangının rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldığını ve yangını söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Karahan, "Şu anda ekiplerimiz bir yandan söndürme bir yandan soğutma işlemi yapıyor. Yangın kontrol altına alındı ve yer yer soğutma işlemlerine başlandı. Zarar gören alan soğutma işlemlerinin ardından belli olacak. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, işlemler hızlandı. Bize en çok yardımı havadan gelen uçak ve helikopterlerimiz yaptı." diye konuştu.

- 100 hektarlık niteliksiz orman zarar gördü"

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin biçerdöver kaynaklı olduğunu ve ekiplerin aralıksız soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Denizli'de bu yıl ikinci kez biçerdöver kaynaklı yangın ile karşılaştıklarını ve bundan sonra gerekli önlemleri ve yaptırımları uygulamaya koyacaklarını ifade eden Korucu, "Rüzgar bugün işimizi zorlaştırdı. Fakat erken müdahaleyle diğer alanlara yangın sıçramadan önü kesildi. Alan büyük gibi görünüyor. Ancak yanan alanlar parçalı. Bölge daha çok erozyon bölgesi. Yangının etkilediği bölge bizim iyi orman olarak nitelendirmediğimiz bir alan. Genellikle çalılıklarla kaplı bir alan. Nitelikli orman
olarak kaybımız fazla yok. Yanan alanın tam olarak içeriği ancak yapılacak ölçümlerden sonra ortaya çıkacak. Ama yangında niteliksiz orman olarak adlandırdığımız ve buğday tarlasının da olduğu yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü." diye konuştu.

Korucu, ekiplerin sabaha kadar bölgede nöbet tutacağını, zaman zaman meydana gelen parlamalara müdahale edileceğini, yangının yarın tamamen söndürülmesinin planlandığını kaydetti.

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arazöz buğday tarlaıs orman ormna yangını

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