GÜNCELLEME 2 - Denizli'de orman yangını

Vali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra buğday ekili tarladan çıkan yangının rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldığını ve yangını söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Akhan ve Kale mahalleleri yakınındaki buğday ekili tarladan çıkarak, ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle 3 helikopter ve amfibi uçak da müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.

Karahan, "Şu anda ekiplerimiz bir yandan söndürme bir yandan soğutma işlemi yapıyor. Yangın kontrol altına alındı ve yer yer soğutma işlemlerine başlandı. Zarar gören alan soğutma işlemlerinin ardından belli olacak. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, işlemler hızlandı. Bize en çok yardımı havadan gelen uçak ve helikopterlerimiz yaptı." diye konuştu.

- 100 hektarlık niteliksiz orman zarar gördü"

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin biçerdöver kaynaklı olduğunu ve ekiplerin aralıksız soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Denizli'de bu yıl ikinci kez biçerdöver kaynaklı yangın ile karşılaştıklarını ve bundan sonra gerekli önlemleri ve yaptırımları uygulamaya koyacaklarını ifade eden Korucu, "Rüzgar bugün işimizi zorlaştırdı. Fakat erken müdahaleyle diğer alanlara yangın sıçramadan önü kesildi. Alan büyük gibi görünüyor. Ancak yanan alanlar parçalı. Bölge daha çok erozyon bölgesi. Yangının etkilediği bölge bizim iyi orman olarak nitelendirmediğimiz bir alan. Genellikle çalılıklarla kaplı bir alan. Nitelikli orman

olarak kaybımız fazla yok. Yanan alanın tam olarak içeriği ancak yapılacak ölçümlerden sonra ortaya çıkacak. Ama yangında niteliksiz orman olarak adlandırdığımız ve buğday tarlasının da olduğu yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü." diye konuştu.

Korucu, ekiplerin sabaha kadar bölgede nöbet tutacağını, zaman zaman meydana gelen parlamalara müdahale edileceğini, yangının yarın tamamen söndürülmesinin planlandığını kaydetti.

