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GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı - Saldırının ardından düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi 1 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından, Hazro ilçesinde mayın, el yapımı patlayıcı araması yapan askerleri taşıyan araca yönelik saat 13.30 civarında saldırı düzenlendiği bildirildi.

Silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 askerin yaralandığı belirtildi. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir komutasında yürütülen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon, diğer 2 teröristin de ele geçirilmesi için sürdürülüyor.

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