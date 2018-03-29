GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da askeri araca terör saldırısı: 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından, Hazro ilçesinde mayın, el yapımı patlayıcı araması yapan askerleri taşıyan araca yönelik saat 13.30 civarında saldırı düzenlendiği bildirildi.

Silahlı ve roketatarlı saldırıda 6 askerin yaralandığı belirtildi. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir komutasında yürütülen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon, diğer 2 teröristin de ele geçirilmesi için sürdürülüyor.