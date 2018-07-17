GÜNCELLEME 2 - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada 51 sanığın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Tanık S.D'nin dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı, Cengiz Topel Üs Komutanlığı, Kandıra 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı, Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin zapt edilmesi ve Başiskele Seymen Tank Taburu Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 55 sanık hakkında hazırladığı 35 sayfalık mütalaasını okudu. Elmas, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici'nin aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli, İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılması istenenlerin arasında yer aldı. Ayrıca, örgütün mahrem abileri arasında yer alan eski öğretmenler Oktay Aygün, Yakup Dalkılıç, Ümit Kol, Mehmet Sarı ile firari durumdayken Kazakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık, örgütün üst seviyede mahrem abisi konumunda bulunduğu öne sürülen eski öğretmen Enver Kılıç da "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen isimler oldu. Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraatı ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırmaya yer olmadığı yönünde görüş belirten Elmas, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Elmas, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Elmas, Hayrettin İmren’in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin'in ise "Anayasal düzeni zorla kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesi ile beraatını ancak mevcut deliller ışığında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapsine hükmolunmasını talep etti. Savcı Elmas, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulundu. Delil toplama süreci henüz tamamlanmaması dolayısıyla dosyası ayrılmasını istenen diğer isimler ise eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu iddia edilen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi oldu.

Esas hakkında söz verilen Cumhurbaşkanlığı adına müdahil avukat Halit Çokan ise "Esasa ilişkin beyanlarımız çok uzun, bugün başlarsak bütünlüğünün bozulması ihtimali yüksek. Uygun görüldüğü takdirde takip eden celsede arz edelim." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi. \ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abi"leri konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.