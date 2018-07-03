GÜNCELLEME 2 - Endonezya'da batan feribot

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi adası açıklarında bir feribotun batması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Bira Limanı'ndan Selayar adasına giden Lestari Maju feribotunun, Sulawesi adası açıklarında, kıyıya 200 metre uzaklıkta batmasıyla 24 kişinin öldüğünü, 74 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
Yolcu listesine göre feribotta 139 yolcunun yanı sıra araçların da bulunduğu bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle aksadığı kaydedildi.
Öte yandan bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve oluşan yüksek dalgaların, feribotun batmasına neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu ile yerel ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...
FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Filipinli kadın karnı şişince doktora gitti, hamile değil kanser çıktı!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum