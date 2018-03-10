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GÜNCELLEME 2- Eskişehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emirler Mahallesi Ermiş Sokağı'nda, Osman Ö. (44) ile oğlu İbrahim Ö. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

Başından vurulan İbrahim Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Ö'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Osman Ö, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eve alkollü gelen İbrahim Ö'nün, babasından para istediği, ikili arasındaki tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü.

Zanlı Osman Ö, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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av tüfeği cinayet Eskişehir

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