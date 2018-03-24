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GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Polisin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladığı zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Çelik (43), otomobilini 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokak'taki evinin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, katil zanlısının, maktul Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S'nin eşi Irmak Saat (29) olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçtığı belirlenen Saat, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Zanlının aracında yapılan aramada, olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Irmak Saat, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı saldırı

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