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GÜNCELLEME 2- Fatih'te otelde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Bir otelin saunasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı (KURTARILAN KİŞİ SAYISI VE YARALANAN İTFAİYE ERİ EKLENDİ)

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'taki bir otele ait bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Alevlere müdahale ederken yaralanan bir itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından binadan çıkarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin duman tahliye ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Fatih istanbul yangın

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