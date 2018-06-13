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GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "altın çocuğu"na polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, tutuklandı DETAYLAR EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, tutuklandı.

Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 Haziran'da Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün, emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aygün, mahkemeye çıkarıldı.

Sanığa hakkında açılan davaları okuyan mahkeme başkanı, "Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iftira, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçlarından davan var. Ayrıca FETÖ terör örgütü kapsamında davan bulunuyor. Bunun dışında yine usulsüz dinleme, resmi belgede sahtecilik, iftira, kişisel verilerin usulsüz kullanılması gibi suçları işlediğin iddiasıyla da bir davan bulunuyor. Ne söyleyeceksin?" diye sordu.

Aygün, hakkında açılan davalardan bilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Görmem lazım. Dosyaları okuduktan sonra savunmamı yaparım." dedi.

Mahkeme başkanının "Sahte kimlikle mi yakalandın?" sorusuna ise Aygün, "Hayır, üzerimde ağabeyimin kimliği vardı ama ibraz etmedim. Cuma günü dışarıda yakalandım." yanıtını verdi.

Sanığın sürekli esneme ve el kol hareketleri yapması, rahat tavırlar sergilemesi üzerine mahkeme başkanı "Sen bir düzgün dur bakayım" uyarısında bulundu.

Mustafa Aygün, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- Olay

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından Başkentte gözaltına alınmıştı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenilmişti.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı belirtilmişti.

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