GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen, aralarında açığa alınan askerlerin de bulunduğu 96 zanlıdan 87'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi.
Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 mahrem imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
Yakalama kararı verilen askerler arasında bir albay, bir binbaşı, 5 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 80 astsubay bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Erzurum, Diyarbakır, Malatya, Bursa, Kocaeli, Kütahya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalandı.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu olduğu tespit edilen 5 kişiden 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlendi.
Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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