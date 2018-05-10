GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen, aralarında açığa alınan askerlerin de bulunduğu 96 zanlıdan 87'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi.

Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 mahrem imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Yakalama kararı verilen askerler arasında bir albay, bir binbaşı, 5 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 80 astsubay bulunuyor.