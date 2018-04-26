ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda, 18'i muvazzaf subay 24 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirtilen zanlılardan 24'ü, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Yakalananlardan 6'sının TSK'dan ihraç edildiği ya da açığa alındığı, 18'inin de muvazzaf subay olduğu öğrenildi.
Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilotun da aralarında yer aldığı 24 zanlının, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bu arada, zanlılar arasında kapatılan hava hastanelerinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da bulunduğu belirtildi.
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum