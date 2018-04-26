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GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli 8 ilde 18'i muvazzaf subay 24 kişi gözaltına alındı - Zanlılar arasında kapatılan hava hastanelerinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da olduğu belirtildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda, 18'i muvazzaf subay 24 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirtilen zanlılardan 24'ü, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Yakalananlardan 6'sının TSK'dan ihraç edildiği ya da açığa alındığı, 18'inin de muvazzaf subay olduğu öğrenildi.

Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilotun da aralarında yer aldığı 24 zanlının, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, zanlılar arasında kapatılan hava hastanelerinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ TSK

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