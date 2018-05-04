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GÜNCELLEME 2 - Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde altıncı cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler bugün de Gazze sınırında toplandı - Bugünkü gösterilerde 149'u çocuk 78'i kadın bin 143 Filistinli yaralandı - Yaralılar arasında 3 gazeteci ve bir ilk yardım görevlisi de bulunuyor - Yaralılardan 83'ü İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin hedefi oldu YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

Filistinli aktivistler tarafından "Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

- Olayları takip eden 3 gazeteci bir ilk yardım görevlisi yaralı

Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermiyle, göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti, bundan yüzlerce gösterici yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bin 143 Filistinlinin çeşitli şekillerde yaralandığını belirtti.

Yaralananlardan 3'ünün ağır, 93'ünün orta, bin 47'sinin ise hafif şekilde yaralı olduğu dile getirildi.

Yaralananlardan 149'unun çocuk 78'inin ise kadın olduğunu ifade eden Kudra, İsrail askerleri tarafından yaralananlardan 83’ünün gerçek, 38'inin plastik mermi, 12'sinin ise çeşitli şarapnel parçalarıyla yaralandığını kaydetti.

Kudra, sınırda 3 gazeteci ve Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinden bir sağlık görevlisinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ambulanslar ve ilk yardım ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla saldırdığı ifade edilerek, bu nedenle yaralı Filistinlilerin tedavilerinde aksamaların meydana geldiğine vurgu yapıldı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

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