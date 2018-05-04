İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı. Filistinli aktivistler tarafından "Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor. Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor. Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor. Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

- Olayları takip eden 3 gazeteci bir ilk yardım görevlisi yaralı Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermiyle, göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti, bundan yüzlerce gösterici yaralandı. Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bin 143 Filistinlinin çeşitli şekillerde yaralandığını belirtti. Yaralananlardan 3'ünün ağır, 93'ünün orta, bin 47'sinin ise hafif şekilde yaralı olduğu dile getirildi. Yaralananlardan 149'unun çocuk 78'inin ise kadın olduğunu ifade eden Kudra, İsrail askerleri tarafından yaralananlardan 83’ünün gerçek, 38'inin plastik mermi, 12'sinin ise çeşitli şarapnel parçalarıyla yaralandığını kaydetti. Kudra, sınırda 3 gazeteci ve Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinden bir sağlık görevlisinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkati çekti. Açıklamada, İsrail askerlerinin ambulanslar ve ilk yardım ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla saldırdığı ifade edilerek, bu nedenle yaralı Filistinlilerin tedavilerinde aksamaların meydana geldiğine vurgu yapıldı.