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GÜNCELLEME 2 - Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde beşinci cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler bugün de Gazze sınırında toplandı - Bugünkü gösterilere "Devrimci Gençlerin Cuması" adı verildi - İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu - 349 Filistinli yaralandı - Yaralılardan 75'i İsrail askerlerinin gerçek mermisinin hedefi oldu ŞEHİT SAYISI EKLENDİ YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

"Devrimci Gençlerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün beşinci cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

Eylemciler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

- 3 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Kimlikleri henüz belli olmayan Filistinlilerin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 45'e yükseldi.

Bugünkü gösterilerde, şu ana kadar en az 349 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 75'i İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle vuruldu.

Yaralıların arasında 19 çocuk ve 9 kadının yanı sıra 6 gazeteci ile 4 sağlık çalışanı da bulunuyor.

Gösterilerin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 5 bin 500'den fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 499'u da İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin israil

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