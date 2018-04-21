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GÜNCELLEME 2 - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dördüncü cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 00:05 | Son Güncelleme

Gazze sınırındaki gösterilerde yaralı sayısı 729'a yükseldi - Yaralılardan 156'sı İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin hedefi oldu YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerine devam ediyor.

İsrail ablukası nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, dördüncü haftasında da sürüyor.

"Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dördüncü cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

Ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sınıra geldi.

Göstericiler, İsrail keskin nişancılarına hedef olmamak için Gazze sınırında bugün de lastik yakıyor. Siyah dumanların yükseldiği Gazze sınırında, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan binlerce gösterici farklı bölgelerde barışçıl protestolarına devam ediyor.

-Bugünkü gösterilerde 4 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugünkü gösterilerde 4 Filistinlinin şehit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre ise yaralı sayısı 729'a yükseldi.

Hastaneye kaldırılan 174 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden 156'sının İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

- İsrail ordusundan tehdit gibi bildiri

Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze Halkına" başlığıyla havadan attığı bildirilerle Gazzelileri âdeta tehdit etti.

Arapça ve İngilizce hazırlanan bildirilerde, göstericilerden "sınıra yaklaşmamaları" ve "sınır tellerine zarar vermemeleri" uyarılarında bulunuldu. Bildiride, "Ordumuz her şeye hazırlıklı. Askerlerimiz, her türlü saldırıyı önlemek için her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

-Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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