GÜNCELLEME 2 - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde üçüncü cuma

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bugün 528 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
"Bayrak Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün üçüncü cumasında bugün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri yine aşırı güç kullanarak müdahale etti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 528 Filistinli yaralandı.
Açıklamaya göre, göstericilerden 122'si İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu.
Bakanlık, yaralılardan 203'nün Gazze'deki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.
AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre gösterileri takip eden 2 gazeteci de yaralılar arasında yer alıyor.
Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla gösterici yaralandı.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
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