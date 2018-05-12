GÜNCELLEME 2 - Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 973 göstericinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğüs bölgesinden vurulan Caber Salim Ebu Mustafa (40) şehit oldu.
İsrail askerlerinin müdahalesinde 973 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 176'sının gerçek mermiyle vurulduğu ifade edilen açıklamada, yaralılardan 371'inin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, sınırda gerçekleşen bugünkü gösterilerde 49 çocuk, 12 kadın, 34 sağlık görevlisi ve 4 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.
- Büyük Dönüş Yürüyüşü
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından beri aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.
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