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GÜNCELLEME 2 - Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınan Samandağ ilçesindeki orman yangınında, yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü - Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölge, havadan görüntülendi BÖLGENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını havadan görüntülendi.

İlçeye bağlı Batıayaz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 1 amfibik uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 30 arazöz, 5'er su tankı, ilk müdahale aracı ile yer timi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesi de havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Ketmen, yangın bölgesinde rüzgar olmamasının söndürme çalışmaları için avantaj sağladığını kaydetti.

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