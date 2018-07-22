GÜNCELLEME 2 - İran'da 5,9 şiddetinde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 146'ya yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremde yaralananların sayısının 146'ya yükseldiğini söyledi.
Depremde yaralanan 146 kişiden 41'inin bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiğini bildiren Kolivend, diğer yaralıların durumuyla ilgili bilgi vermedi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem, Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Erbil, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde de hissedilmişti.
Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde de sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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