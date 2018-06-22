GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 206 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 206 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 206 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralananlardan 44'ünün gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilen açıklamada, 120 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistinliler, Gazze sınırı boyunca beş noktada Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında "Yaralılara Vefa Cuması" adıyla gösteriler düzenliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

