GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 220 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.
İsrail askerlerinin söz konusu müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 220 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, 165 yaralının tedavisinin olay yerinde yapıldığını, 55'inin ise hastanelere kaldırıldığını ifade etti.
Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Osman Rami Hillis'in şehit olduğunu kaydetmişti.
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- Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 138 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.
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