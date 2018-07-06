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GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 396 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 396 kişi yaralandı - Filistinlilerden 57'si gerçek mermiyle vuruldu YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 396 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 3'ü kadın, 13'ü çocuk olmak üzere 396 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, Filistinlilerden 57'sinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 22 yaşındaki Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime'nin şehit olduğunu belirtmişti.

Kudra ayrıca, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 146 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze israil

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