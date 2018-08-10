GÜNCELLEME 2 - İsrail Gazze sınırında biri sağlık görevlisi iki Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilerde biri gönüllü sağlık görevlisi, 2 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu, 70 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ali el-Alul isimli genç ile gönüllü sağlık görevlisi Abdullah el-Kıtati'nin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 5'inin durumu kritik olmak üzere, 70 Filistinlinin yaralandığını, onlarcasının da gazdan etkilendiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin müdahalesinde, 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 160'a yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

