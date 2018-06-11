GÜNCELLEME 2- İstanbul'da fabrika yangını

Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06. 45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

- Vali, olay yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine Şahin, yangının saat 06.45 sıralarında, mesainin başlamadığı bir saatte çıkmasının şans olduğunu söyledi.

Saat 06.47'de itfaiyeye ihbar geldiğini, 06.53'te de ekiplerin olay yerine intikal ederek yangına müdahaleye başladıklarını belirten Şahin, şu ana kadar çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Vali Şahin, "En azından etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Etraftaki fabrikalara sirayet etme ihtimalini arkadaşlar iyice azalttı. Şu anda kısmen kontrol altına aldılar. Çalışmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz burada herhangi bir can kaybının olmaması. Henüz işçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. İlgililerin çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra teknik inceleme yapıp sonrasında bize bilgi verecek. Ama her boyutuyla bu tür yangınlarda araştırmalar yapılır, hem teknik hem diğer boyutlarıyla." diye konuştu.

Ekiplere biraz daha kolaylık sağlamak adına destek verilmesi, vatandaşların yangın bölgesine çok yaklaşmaması gerektiğini ifade eden Şahin, iplik fabrikasının içinde kimyasallar olduğu için başka bir zarar yaşanmaması amacıyla belirlenen güvenlik sınırlarından içeriye girilmemesini istedi.