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GÜNCELLEME 2- İstanbul'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'daki kumaş ve iplik fabrikasındaki yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi - Şahin: - "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi" - "En azından etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz burada herhangi bir can kaybının olmaması. Henüz işçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış" İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'daki kumaş ve iplik fabrikasında çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi.

Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06. 45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı.

Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale ediliyor.

Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.

- Vali, olay yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine Şahin, yangının saat 06.45 sıralarında, mesainin başlamadığı bir saatte çıkmasının şans olduğunu söyledi.

Saat 06.47'de itfaiyeye ihbar geldiğini, 06.53'te de ekiplerin olay yerine intikal ederek yangına müdahaleye başladıklarını belirten Şahin, şu ana kadar çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Vali Şahin, "En azından etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Etraftaki fabrikalara sirayet etme ihtimalini arkadaşlar iyice azalttı. Şu anda kısmen kontrol altına aldılar. Çalışmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz burada herhangi bir can kaybının olmaması. Henüz işçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. İlgililerin çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra teknik inceleme yapıp sonrasında bize bilgi verecek. Ama her boyutuyla bu tür yangınlarda araştırmalar yapılır, hem teknik hem diğer boyutlarıyla." diye konuştu.

Ekiplere biraz daha kolaylık sağlamak adına destek verilmesi, vatandaşların yangın bölgesine çok yaklaşmaması gerektiğini ifade eden Şahin, iplik fabrikasının içinde kimyasallar olduğu için başka bir zarar yaşanmaması amacıyla belirlenen güvenlik sınırlarından içeriye girilmemesini istedi.

İstanbul Valisi Şahin, fabrikadaki kimyasalların kimisinin ham madde olarak depolandığını, kimisinden de üretim yapıldığını dile getirerek, "İkişer bin metrekareden 5 katlı bir fabrika. Dolayısıyla arkadaşlarımız her bir katına ayrı ayrı müdahale ediyor. Gördüğümüz gibi canla başla, fedakarca gayret ve çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yangına dışarıdan müdahale ettiğini vurgulayan Şahin, bu tür yangınlarda dışarıdan müdahale edildikten sonra soğutma çalışmaları aşamasında ekiplerin içeriye girdiğini söyledi.

Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Eldeki bilgiler, çalışanların, fabrika yöneticilerinin verdiği bilgilere göre, içeride kimse yok. Yangının boyutları, içerideki durum netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz. Şu ana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi." ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin 89 araçla yangına müdahale ettiğini belirten Şahin, rüzgarın da yangına olumsuz etkisi olduğunu anlattı. Şahin, itfaiye teşkilatının bu konuda eğitimli olduğunu, yangının ve rüzgarın boyutuna göre müdahale ettiklerini kaydetti.

GÜNCELLEME 2- İstanbul'da fabrika yangını

- İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'daki kumaş ve iplik fabrikasındaki yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi - Şahin: - "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi" - "En azından etraftaki fabrika

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davutpaşa İstanbul Valisi Vasip Şahin yangın

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