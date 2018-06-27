GÜNCELLEME 2 - İzmir merkezli suç örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 44'ü yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Beşoklar" ve yurt dışında "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" adıyla varlık gösterdiği belirtilen "Necati Arabacı" grubuna yönelik düzenlediği operasyonda 44 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçti
Operasyon kapsamında 60 adreste yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, silaha ait 50 fişek, 7 tabanca ve tabancalara ait 450 fişek, 4 av tüfeği, tüfeklere ait 8 kartuş, 2 çelik yelek, 30 senet, 1 adet sahte sürücü belgesi, 3 kök Hint keneviri, 300 gram "sihirli mantar" olarak anılan ve uyuşturucu niteliğindeki madde ele geçirildi.
Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.
Zanlıların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, adam yaralama, tehdit, birden fazla kişiyle darp, ihaleye fesat karıştırmak, çek senet tahsilatı, şantaj, eğlence merkezleri önünde illegal otopark işleterek izinsiz vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç sağlamak" gibi suçları işledikleri ileri sürüldü.
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