GÜNCELLEME 2 - Japonya'daki sel felaketi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 120 kişi yaşamını yitirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberinde, ülkedeki sel ve heyelanlarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarıldığını belirtti. Halen 12 bine yakın kişinin tahliye merkezlerinde bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Şinzo Abe, acil durum komitesiyle yaptığı toplantıda, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltilmesi talimatını verdi.

Yetkililer, 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların suyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe'nin Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelediğini açıkladı.

Abe'nin, Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi'nin sel felaketiyle ilgili raporunu aldıktan sonra bu ziyaretleri gerçekleştireceği bildirildi.

