GÜNCELLEME 2 - Kabil'de intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının 57'ye yükseldiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye çıkan caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dört gün önce Taliban militanları ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.