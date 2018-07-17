GÜNCELLEME 2 - Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 eski emniyet mensubu serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaları kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen E.V. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

E.V. ile daha önce gözaltına alınan A.D, C.Ü. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgüte doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunma ve iş birliği içerisinde olma" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen, aralarında komiserlerin de bulunduğu şüpheliler A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Dün mahkemeye çıkartılan Y.Ç, Y.E.D, E.A. ve C.T, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

