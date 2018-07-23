HABER

GÜNCELLEME 2 - Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Mustafa Ceceli konseri iptal edildiMustafa Ceceli konseri iptal edildi
2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.