GÜNCELLEME 2 - Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celal Öztürk yönetimindeki Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otobüsteki Rukiye Ertan (26), Sultan Söylemez (26) ve Hatice Yaldız (28) yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ve kaza yerinden geçen vatandaşların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölenlerden Rukiye Ertan'ın Karaman İl Özel İdaresinde memur, Hatice Yaldız'ın yüksek lisans öğrencisi, Sultan Söylemez'in de İzmir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
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