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GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde "denizde kaybolma" ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde vatandaşların 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı - Arama çalışmaları sonucunda bir kızın cansız bedenine ulaşıldı (KAYBOLAN KİŞİLERDEN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ)

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, vatandaşların 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sahil şeridindeki beldede belediyeye ait plajda denize giren vatandaşlar, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine denize giren 2 kız çocuğunun bir süre sonra gözden kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, botla arama çalışmalarına başladı.

Bu arada şiddetli fırtına ve dalga nedeniyle sahil güvenliğe ait botun karaya yanaşmakta zorlandığı gözlendi.

Kumsalda ise denizde kaybolan kızlardan birine ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor.

Havada ve denizdeki arama çalışmalarına vatandaşlar da karadan katkı sağlıyor.

Arama çalışmaları sonucu bir kızın cesedi liman mevkisinde bulundu. Ölen kızın Suriye uyruklu Fadile Bettar (16) olduğu belirlendi. Batter'in cansız bedeni, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı balık adamları tarafından, hava muhalefeti nedeniyle güçlükle çıkarıldı.

Kırklareli'ne tatil amacıyla İstanbul'da geldiği öğrenilen Bettar'ın cesedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belde deniz

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