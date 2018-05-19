HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti - Olayın ardından yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1537. Sokak'taki evlerinin önünde, Gebze Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Erdal Karadaş (44) ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile akrabaları olduğu öğrenilen Hüseyin K. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, iki kardeşi bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Erdal Karadaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Ruşen Karadaş da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlı Hüseyin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dilovası Bağdat Caddesi'nde gözaltına alınan Hüseyin K'nin yurt dışına kaçmak için plan yaptığını belirledi.

Emniyete götürülen Hüseyin K'nin ilk ifadesinde, bir süre önce taksitle cep telefonu alarak Ruşen Karadaş'a verdiğini ancak Karadaş'ın taksitleri ödemediği için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı Hüseyin K'nin daha önce de cinayet suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
ABD Konsolosluğu önünde 'Kudüs' eylemiABD Konsolosluğu önünde 'Kudüs' eylemi
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.