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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de dere taştı, piknikçiler mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesinde, tabiat parkındaki derenin taşması sonucu mahsur kalan 24 kişi helikopter destekli çalışmayla kurtarıldı KURTARILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 24 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6'sı helikopterle olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Daha sonra bölgede bulunan aynı aileden 4 kişi daha kurtarıldı.

Ailesiyle birlikte mahsur kaldığı bölgeden ekipler tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte gezmek için bölgeye geldiklerini belirterek, saat 18.00 gibi yağış başladığını ve suların yükselmesi üzerine dağa çıktıklarını söyledi.

Ekipler tarafından, 5 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldıklarını aktaran Parmaksız, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mahsur kalan 24 kişinin kurtarıldığını belirterek, mahsur kalan başka kimsenin bulunmadığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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Ballıkayalar sel Taşkın

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