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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasının çatısında çıkan yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor - Kaymakam Alkan: - "Yangın, fabrikada kimsenin olmadığı zamanda çıktı. Herhangi yaralı ve can kaybı yok. Yangının çıkış sebebi fabrika güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıkabilir ancak elektrik kontağından çıktığı zannediliyor" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren parfüm fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saattir sürüyor.

Bu arada itfaiye yetkilileri, fabrika bitişiğindeki tankların boş olmasının faciayı önlediğini belirtiyor.

Fabrika yetkilileri de olayı haber almaları üzerine fabrikanın bulunduğu yere geldi.

Gazetecilerin kendilerine soru yöneltmesi üzerine yetkililer, yangının çıkış nedenini bilmediklerini, üzgün olduklarını ifade etti.

Olay yerinin karşısındaki ilaç fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Yaşar Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parfüm fabrikasındaki yangının kendi fabrikalarına herhangi bir yansıması bulunmadığını söyledi.

Çatıdaki yangını, fabrikalarındaki güvenlikçilerin görerek itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Coşkun, "Büyük bir yangın. Yanan fabrika, parfüm fabrikası. Fabrikanın içeriğinde neler var bilmiyoruz. Yangında ara ara patlamalar oluyor." diye konuştu.

- "Yangında can kaybı yok"

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili bilgi almak için GEBKİM ve fabrika yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

Görüştüğü kişilerin de yangının çıkış sebebini bilmediğini anlatan Alkan, "Yangın fabrikada kimsenin olmadığı zamanda çıktı. Herhangi yaralı ve can kaybı yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi fabrika güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıkabilir ancak elektrik kontağından çıktığı zannediliyor." ifadelerini kullandı.

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Dilovası Kocaeli yangın

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