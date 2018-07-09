GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de toprağa gömülü ceset bulunması

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda, 2015'ten bu yana kayıp olan Erman Kızıltan'ın cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İş yerleri ve karayolundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin cinayet sonrası Kızıltan'ın iş yerinden araçlarla ayrılması ve sonrasında maktulün aracını terk edecekleri bölgeye gitmeleri yer alıyor. Cesedi gömmek için Kızıltan'ın iş yerine gelen şüphelilerin, eylemi gerçekleştirdikten sonra delilleri yok etmek için sabah erken saatlerde tekrar aynı yere geldikleri kayıtlara yansıyor.

Kayıtlarda ayrıca polis ekiplerinin Kocaeli ve İstanbul'daki adreslere düzenledikleri baskınların ayrıntıları ile şüphelilerin itiraflarından yola çıkarak yaptıkları kazı çalışmalarında Kızıltan'ın cesedine ulaşılması yer alıyor.

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- Olay

Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, A.G, T.A, C.Ö. ve H.S'nin emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.