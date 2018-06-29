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GÜNCELLEME 2- Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

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TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılardan göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarını almaları üzerine sahil güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini belirtti.

Kasım, sahil güvenlik güçlerinin yaptıkları arama çalışmaları sonucu, boğularak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını, 16 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

Batan teknede 120 ile 125 kişi arasında göçmen bulunduğunu dile getiren Kasım, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Kasım, teknenin çok eski olması, aşırı yük taşıması ve ön kısmında meydana gelen çatlak nedeniyle teknede bulunanların arka tarafa yığılmalarının batmanın ana sebeplerinden olduğunu ifade etti.

Sözcü Kasım, teknede bulunan kaçak göçmenlerin Yemen, Mısır, Sudan, Fas, Gana, Nijerya ve Zambiya vatandaşı olduklarını dile getirdi.

Libya Sahil Güvenliği, bugün yaptığı açıklamada, Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını duyurmuştu.

Deniz Kuvvetlerinden geçen perşembe yapılan açıklamaya göre, Karaboli kenti açıklarında yüzlerce göçmen kurtarılmıştı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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