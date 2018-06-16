GÜNCELLEME 2 - Lunaparkta ölümlü kaza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan lunaparkta "balerin" diye tabir edilen oyun aracından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde kurulan lunaparka gelen 13 yaşındaki Murat Boz, balerin olarak adlandırılan oyun aracına bindi.

Oyun aracı dönerken oturduğu koltuktan fırlayan Murat Boz, 2-3 metre kadar havalandıktan sonra yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu arada, çocuğun oyun aracından düştüğü anlar lunaparktaki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Murat Boz'un cenazesi Çerkezköy ilçesindeki Bahçeli Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı.

E.Y. ve A.F, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

