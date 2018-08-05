GÜNCELLEME 2 - Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden Mehmet İ'nin kullandığı 63 YD 557 plakalı tır, Ergenekon kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı idaresindeki motosikletlere çarptı.
Tırın altında kalan motosiklet sürücüleri hayatlarını kaybetti. Paşalı'nın kullandığı motosikletteki Mehmet Arı (20) yaralandı.
Kaza yerinden ayrılan tır şoförü M.İ, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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- Cenazeler toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Bingöl ve Paşalı'nın naaşları Pazar Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediye Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kaza anı kent güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, bir grup motosikletin hareket etmesi ve tırın çarpma anı görülüyor.
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