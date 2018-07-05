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GÜNCELLEME 2 - Marmara Denizi'nde gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:55 | Son Güncelleme

Kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı, gemilerde hasar oluştuğu bildirildi - Kazaya karışan tanker, Küçükçekmece açıklarına çekildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, "Gammagas" adlı tanker ile "Ersoylar 1" isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.

Tanker ile gemide küçük çapta hasara yol açan kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Kazaya karışan tanker, gece saatlerinde Küçükçekmece açıklarına çekildi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi kazası Küçükçekmece Marmara Denizi

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