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GÜNCELLEME 2 Marmaris'te FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Marmaris'te, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı - Tutuklananlardan birinin, cezaevinden denetimli serbestlik kararıyla çıktığı tespit edildi - Şüphelilerin kaçışını organize ettiği iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - ORGANİZATÖRLERİN ADLİ SÜRECİ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

FETÖ üyesi şüphelisi bir grubun Yunanistan'a kaçacağı bilgisini edinen güvenlik güçleri, Marmaris Çetibeli mevkisinde tedbir aldı.

Jandarma ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi 4 şüpheli ile kaçışı organize ettikleri belirlenen biri Suriye uyruklu 3 organizatör yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi şüphelilerinden B.T. (37) ile öğretmenlikten ihraç edilen M.Y'nin (43), 2010 KPSS soruşturması kapsamında, SEGBİS üzerinden Ankara Ağır Ceza Mahkemesince ifadeleri alındı.

- Biri denetimli serbestlikten çıkmış

"ByLock" kullanıcısı oldukları anlaşılan kadın şüphelilerden M.Y'nin daha önce FETÖ üyeliğinden cezaevinde kaldığı, denetimli serbestlik ile dışarı çıktığı, B.T'nin ise üzerinde M.A.F. (38) adına düzenlenmiş kimlik bulunduğu belirtildi.

ByLock kullanıcısı oldukları anlaşılan iki kadın da tutuklandı.

Kadınların tutuklanmalarının ardından, kocaları N.Y. (51) ile yine ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve üzerinden Ö.A. (38) adına sahte kimlik çıkan meslekten ihraç edilmiş sağlık çalışanı Y.T (37) de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, FETÖ şüphelilerinin üst aramalarında ise yüklü miktarda döviz bulunduğu, para ve pasaportlarını su geçirmez özel korumalı poşetlerde sakladıkları öğrenildi.

Öte yandan, kaçışı organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu M.H. (55) ile Ş.B, (53) ve O.S. (39) sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak 3 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirili.

M.H. (55), İzmir'de ve Atina'da ikametgahı bulunduğu kaydedildi. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yapan M.H'nin kaçak geçişlerde etkin rol aldığı iddia edildi.

Ayrıca organizatörlerin üzerinde de yüklü miktar döviz bulunduğu ifade edildi.

(AA)

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