HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME - 2 Mersin'de soğuk hava deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Soğuk hava deposunda çıkan ve bir tekstil fabrikası ile başka bir soğuk hava deposuna da sıçrayan yangın, kontrol altına alındı - Soğutma çalışmaları sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin Serbest Bölgede bir soğuk hava deposunda çıkan ve bir tekstil fabrikası ile başka bir soğuk hava deposuna da sıçrayan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesinde yer alan serbest bölge içerisindeki bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın dolayısıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın soğuk hava deposunun yanındaki tekstil fabrikası ile başka bir soğuk hava deposuna da sıçradı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerine destek olarak olay yerine gelen 3 TOMA da alevlere müdahale etti. Olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ayrıca 3 iş makinesiyle de yangının büyümemesi için müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle yangının sıçradığı palmiye ağaçları da su tankerinden sıkılan tazyikli suyla söndürüldü.

Bu arada, bölgedeki diğer tekstil fabrikalarında çalışan işçiler de yangının sıçrama ihtimali üzerine fabrikalardaki malzemeleri dışarı taşıdı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Karayolundaki göçük pikabı yuttu (2)Karayolundaki göçük pikabı yuttu (2)
Bayrağı alıp yere atarken güvenlik kamerasını görünce öpmeye başladılarBayrağı alıp yere atarken güvenlik kamerasını görünce öpmeye başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin yangın

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.