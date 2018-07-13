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GÜNCELLEME 2- Mısır'da patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı YARALI SAYISI EKLENDİ

KAHİRE (AA) - Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki Mısır Savaş Sanayi Bakanlığına ait bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai yaptığı açıklamada, Heliopolis Kimya Sanayi Şirketi bünyesindeki petrokimya deposunda aşırı sıcaktan dolayı patlama meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan resmi haber ajansı MENA, patlama sonucu yaralanan 12 kişinin yakınlardaki hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlama havalimanı sınırları içinde gerçekleşmedi ayrıca uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Havacılık ve Havalimanları Kurumu Başkanı Muhammed Said Mahrus da patlamanın havalimanı yolunda bir petrokimya şirketine ait yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kahire havalimanı mısır patlama

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