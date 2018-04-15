GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kamyonete çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.

Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil, Murat Öztürk'ün kullandığı 50 BC 652 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencileri Gamze Aktoprak (21), Gülbahar Pektaş (22) ve Salim Burak İçöz (19) ile Tugay İçöz (22) ve Tarık Öztürk (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü Öztürk yaralandı.

Öte yandan kazaya karışan kamyonete çarpmamak için manevra yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de çarpıştı, hafif yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Turgay İçöz, Salim Burak İçöz ve Tarık Öztürk, yakınları tarafından morgdan alınarak Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi.

Tabutları yan yana konulan gençlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Gülbahar Pektaş'ın (22) cenazesinin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Gamze Aktoprak'ın (21) naaşının da Mersin'de defnedileceği öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren ve ifadesi henüz alınamayan Murat Öztürk'ün, yol kenarında bulunan seyyar kokoreççiden alışveriş yaptığının tespit edildiği, kazanın, kamyonet park halindeyken mi yoksa yola çıkış yaptığı anda mı meydana geldiğinin araştırıldığı öğrenildi.