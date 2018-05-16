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GÜNCELLEME 2 - Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atay, adliyeye sevk edildi ADLİYEYE SEVK SÜRECİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay Mengüllü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Mengüllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mengüllü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Barış Atay Mengüllü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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