GÜNCELLEME 2 - Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 132 ölü

Pakistan'da iki mitingde meydana gelen patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi öldü, 230'dan fazla kişi de yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, Raisani'nin de aralarında bulunduğu 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Mastung'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Saldırı, 2014'teki askeri okula yapılan saldırıdan bu yana yaşanan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti. Peşaver'deki okula yapılan baskında 149 kişi ölmüştü.

- Bannu kentindeki saldırı