GÜNCELLEME 2 - Samsun'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki apartmanda silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiğinde Burak Avcı'nın (24) silahla vurulduğunu belirledi.
Sağlık ekipleri, karnından vurulan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Avcı'nın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli M.S. yakalandı.
Avcı'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen M.S'nin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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