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GÜNCELLEME 2 - Samsun'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:37 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde, Burak Avcı'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki apartmanda silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiğinde Burak Avcı'nın (24) silahla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, karnından vurulan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Avcı'nın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli M.S. yakalandı.

Avcı'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen M.S'nin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Burak Avcı ilkadım ölü Samsun

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